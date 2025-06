SINNER PIEGA IL VECCHIO LEONE! Il n 1 al mondo batte Djokovic in 3 set lottati ed è in finale al Roland Garros!

Un sogno che diventa realtà: Jannik Sinner conquista la finale di Roland Garros, battendo il numero 1 al mondo Novak Djokovic in tre combattutissimi set. La sua determinazione e talento hanno scritto una pagina storica del tennis italiano, portando il nostro tricolore sul tetto del Grande Slam parigino. Manca solo l’ultimo passo, e l’8 giugno il mondo assisterà alla coronazione di un nuovo campione.

Jannik Sinner, per la prima volta in carriera, è in finale al Roland Garros. 49 anni dopo Adriano Panatta, la domenica parigina vedrà il tricolore verdebiancorosso accanto al nome di uno dei due finalisti. Il numero 1 del mondo batte per 6-4 7-5 7-6(3) Novak Djokovic, sconfitto per la quarta volta negli ultimi cinque confronti diretti (ed ora anche il testa a testa è favorevole: 5-4). Seguita a non avere set persi nel torneo Jannik, e l'8 giugno si prospetta un giorno storico, perché sarà la prima volta di una finale Slam tra l'altoatesino e Carlos Alcaraz. Primi game che vanno avanti senza un reale rischio per l'uno o per l'altro.

