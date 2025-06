Sinner piega Djokovic | è finale al Roland Garros

In un Roland Garros da sogno, Jannik Sinner conquista la finale battendo in modo netto Novak Djokovic in tre set. La semifinale sul Philippe-Chatrier segna il passaggio di testimone tra il veterano 38enne e il promettente italiano, ora numero uno del mondo. Una vittoria che consacra Sinner come protagonista assoluto del torneo e simbolo di una nuova era del tennis internazionale. La storica finale si avvicina: cosa ci riserverà il grande spettacolo di Parigi?

Parigi, 6 giugno 2025 – Jannik Sinner batte anche Novak Djokovic – 6-4 7-5 7-6(3) – e approda alla finale del Roland Garros con un percorso netto: nessun set perso dall’inizio del torneo. Da ex numero 1 ad attuale numero uno. La semifinale andata in scena sul Philippe-Chatrier di Parigi stasera sembra segnare il definitivo passaggio di consegne tra il 38enne, 24 volte campione slam, e il 23enne, 3 slam all’attivo. Un match combattuto punto su punto, malgrado il risultato secco, con il serbo che mette tanta pressione all’avversario. Ma è Jannik a capitalizzare i break, grazie anche a un servizio che va a segno nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner piega Djokovic: è finale al Roland Garros

In questa notizia si parla di: Sinner Finale Roland Garros

