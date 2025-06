Sinner oggi live al Roland Garros 2025 contro Djokovic La diretta

Oggi al Roland Garros 2025, l'atteso duello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic infiamma i campi parigini. La semifinale di questo prestigioso Slam promette emozioni forti, con il talento azzurro pronto a sfidare il numero sei del mondo in una partita che potrebbe scrivere un nuovo capitolo della storia del tennis. Segui con noi la diretta e vivi ogni istante di questa sfida epica.

(Adnkronos) – Jannik Sinner sfida Novak Djokovic al Roland Garros 2025. Oggi, venerdì 6 giugno, il tennista azzurro affronta il serbo, numero sei del mondo, nella semifinale dello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Jannik arriva all'incontro dopo aver battuto, nei primi turni, Rinderknech,

