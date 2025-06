Sinner nei guai a Parigi | altra batosta dopo la squalifica

Jannik Sinner torna protagonista a Parigi, ma questa volta tra polemiche e sfide imprevedibili. Dopo una squalifica che aveva lasciato il segno, il giovane talento italiano si riaffaccia sul palcoscenico del Roland Garros, raggiungendo la semifinale con rinnovata determinazione. La sua corsa continua, ma cosa riserverà il futuro per il tennista che non smette mai di stupire? L'obiettivo di Sinner, come ha...

Jannik Sinner fa sempre un sacco parlare di sé, e anche questa volta non è stato minimamente da meno: cosa è successo. Jannik Sinner è in semifinale al Roland Garros, ripetendo quanto fatto agli Internazionali d'Italia. Stavolta, il tennista italiano sembra ancora più in forma di quanto non sia invece sembrato a Roma, come dimostrato soprattutto dalla netta sconfitta incassata contro Carlos Alcaraz in finale. Il suo obiettivo, come ha specificato fin dal suo ritorno in campo dopo tre mesi di stop, era quello di raggiungere la finale a Parigi, e magari riuscire a vincere anche un altro Slam nel 2025 dopo quello conquistato all'Australian Open.

