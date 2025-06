Sinner massacra Djokovic | l' immagine commovente del serbo

In un Roland Garros che potrebbe rappresentare l'ultimo capitolo della sua straordinaria carriera, Novak Djokovic si presenta come un simbolo di resilienza e passione. La sua performance contro Jannik Sinner, giovane promessa del tennis italiano, incarna l’essenza di un atleta che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport. Uno spettacolo emozionante che ci ricorda perché il tennis è più di uno sport: è poesia in movimento.

Uno stoico, commovente Nole Djokovic. In quello che potrebbe essere il suo ultimo Roland Garros il 37enne serbo fa capire al mondo perché il suo nome è da annoverare nell'Olimpo del tennis, là dove solo le leggende possono mettere piede. E che tra qualche anno potrebbe sedersi comodamente anche Jannik Sinner. Nella seconda semifinale di Parigi l'ex numero 1 al mondo combatte alla pari contro l'azzurro, attuale dominatore del ranking Atp (nonostante 3 mesi di stop per la squalifica per doping causa patteggiamento con la Wada, e questo la dice lunga sul suo strapotere), lotta con grinta, intelligenza, cuore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner "massacra" Djokovic: l'immagine commovente del serbo

