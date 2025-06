Sinner ha battuto Djokovic giocando alla Djokovic | ora è pronto per la grande sfida ad Alcaraz che vale il Roland Garros

La stella di Jannik Sinner brilla sempre più intensa, alimentata dalla vittoria contro il numero 1 del mondo. Con questa impresa storica, l’italiano si prepara alla sfida più importante della sua carriera: la finale di Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Un duello che promette emozioni forti e ricordi indelebili, scrivendo un nuovo capitolo nel panorama tennistico internazionale. La posta in gioco? Il prestigioso titolo parigino e il sogno di lasciare il segno definitivo.

Eccola servita. Quella che tutti desideravano, volevano, quasi pretendevano. Al Roland Garros la finale sarà tra Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo batte infatti Novak Djokovic nella semifinale dello Slam parigino. Lo fa con il punteggio di 6-4 7-5 7-6, al termine di una prestazione di grandissimo spessore. Per l’azzurro è la prima finale a Parigi. Non ha ancora perso un set. Un risultato che rafforza ancora di più il suo primato nel ranking mondiale: 10.880 punti. Attualmente quasi tremila in più rispetto allo spagnolo. È il primo italiano in finale al Roland Garros da Adriano Panatta nel 1976. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner ha battuto Djokovic giocando alla Djokovic: ora è pronto per la grande sfida ad Alcaraz che vale il Roland Garros

In questa notizia si parla di: Djokovic Sinner Alcaraz Roland

Binaghi: “Sinner-Berrettini è stata una tragedia. Non volevano Djokovic qui a Roma per il vaccino” - Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua frustrazione riguardo a temi caldi come il vaccino di Djokovic a Roma e le dinamiche del tennis italiano.

C’è anche un’Italia che vince: 3-0 a Djokovic e finale al Roland Garros per Sinner. E sarà super sfida contro Alcaraz come ampiamente previsto #RolandGarros Partecipa alla discussione

JANNIK SINNER È IN FINALE AL ROLAND GARROS A PARIGI PER LA PRIMA VOLTA! 3-0 su Djokovic dopo oltre 3 ore combattute! Ora la sfida al favorito Alcaraz sulla terra rossa domenica alle 15.00! Partecipa alla discussione

Sinner si prende la finale del Roland Garros contro un super Djokovic: “Cercavo di non pensarci” - Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros grazie ad una bella vittoria contro Novak Djokovic. Temeva molto questo match. Scrive fanpage.it

Roland Garros, Sinner è granitico: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale - Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set (6-4, 7-5, 7-6), domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz ... Segnala msn.com

Sinner batte Djokovic 3-0 e vola in finale al Roland Garros FOTO - L'altoatesino trova Alcaraz. Musetti si è ritirato. Paolini-Errani si giocheranno il trofeo nel doppio femminile. Ieri la vittoria azzurra nel misto (ANSA) ... Da ansa.it