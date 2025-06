Sinner e Musetti in Tv la protesta | “In Italia milioni di persone non li vedranno in Spagna Alcaraz è gratis”

In un’epoca in cui lo sport dovrebbe unire, la protesta di Sinner e Musetti accende i riflettori su un sistema che limita la visibilità delle semifinali di Roland Garros in Italia. Il presidente federale Binaghi denuncia un “inaccettabile” ostacolo, paragonando la situazione italiana a quella spagnola, dove gli appassionati possono seguire gratuitamente le imprese dei loro campioni. Una discrepanza che solleva molte domande sul diritto di tutti di vivere il grande tennis. Continua a leggere.

Il presidente federale Angelo Binaghi contesta il sistema che impedirà agli italiani di vedere in chiaro le due semifinali del Roland Garros di venerdì 6 giugno: "È inaccettabile". Binaghi sottolinea il paragone con la Spagna, dove i match dei tornei Slam con gli spagnoli in campo sono visibili a tutti sin dalle semifinali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Spagna Sinner Musetti Protesta

Sinner e Musetti in Tv, la protesta: “In Italia milioni di persone non li vedranno, in Spagna Alcaraz è gratis” - Il presidente federale Angelo Binaghi contesta il sistema che impedirà agli italiani di vedere in chiaro le due semifinali del Roland Garros di venerdì ... fanpage.it scrive

Fra Sinner e Djokovic c'è un karma aperto (e un precedente da dimenticare). Musetti vuole imitare Nole - Il tennis italiano vive una giornata storica con due azzurri in semifinale. Jannik non perde con il serbo dal 2023, Lorenzo cerca la rivincita con Alcaraz ... Come scrive msn.com

Sinner-Musetti in finale agli Internazionali Roma? Tabellone e incroci. Il toscano: «Sarebbe il sogno di tutta Italia» - Una finale fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli Internazionali sarebbe «il sogno di tutta Italia». A dirlo è il tennista toscano, numero 9 al mondo, dopo la vittoria in due set contro ... ilmessaggero.it scrive

Stefanos Tsitsipas vs Jan-Lennard Struff Match Highlights | Madrid 2025