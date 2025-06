Sinner è il mostro finale Djokovic non ha un posto dove andare a nascondersi Guardian

Nel mondo del tennis, ogni sfida diventa epica quando il protagonista è Novak Djokovic, un campione che sembra invincibile. Ma ora, il Guardian lancia un avvertimento: Sinner è il mostro finale, e Djokovic potrebbe non avere più un posto dove nascondersi. Con il suo talento e la sua determinazione, Jannik Sinner si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. È arrivato il momento della verità, e il destino si gioca in questa battaglia decisiva.

Djokovic aspetta Sinner e non ha un posto dove andare a nascondersi (Guardian) Sì, va bene Zverev. Ma ora c’è Sinner. Il mostro finale. Ed è il momento ferale, per Novak Djokovic. “Non ha nessun posto dove nascondersi”, scrive il Guardian ponendo la questione definitiva: il serbo sa che oltre Sinner non c’è più nulla. Forse l’oblio. “Giocare al meglio delle cinque partite, nelle fasi finali di uno Slam contro il numero 1 del mondo, a questa età non si può essere più motivati??di così”, ha detto prima della semifinale di stasera al Roland Garros. “Indipendentemente da come si comporti altrove – continua il Guardian, il 38enne ha costantemente dimostrato di essere ancora all’altezza sui palcoscenici più importanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner è il mostro finale, Djokovic non ha un posto dove andare a nascondersi (Guardian)

