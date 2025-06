Sinner-Djokovic | orario precedenti e dove vederla in tv

Il grande giorno è arrivato: Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic al Roland Garros 2025, una semifinale che promette emozioni indimenticabili. Dopo aver superato avversari di livello e dominato ai quarti, il talento azzurro si confronta con il serbo, numero sei del mondo, in uno dei match più attesi dell’anno. Scopri orario, precedenti e dove seguirla in TV per non perderti nemmeno un istante di questa sfida cruciale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner sfida Novak Djokovic al Roland Garros 2025. Oggi, venerdì 6 giugno, il tennista azzurro affronta il serbo, numero sei del mondo, nella semifinale dello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Jannik arriva all’incontro dopo aver battuto, nei primi turni, Rinderknech, Gasquet e Lehecka, prima di dominare Rublev agli ottavi di finale e Bublik nei quarti. Djokovic invece McDonald, Moutet, Misolic e, negli ottavi, Norrie, prima di aggiudicarsi, in quattro set, la super sfida contro Zverev nei quarti. La sfida tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 6 giugno, alle ore 19 sul Philippe-Chatrier. 🔗 Leggi su Seriea24.it

