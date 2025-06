Sinner-Djokovic il punto che ha cambiato la loro storia – Video

Il 25 novembre 2023 è una data che rimarrà impressa nella storia del tennis: un punto, un gesto, un momento che ha rivoluzionato il volto del confronto tra Sinner e Djokovic. Oggi, nella semifinale di Roland Garros 2025, si scriverà un nuovo capitolo, ma quella svolta rimane un punto di svolta indelebile. Scopriamo insieme quale evento ha dato il via a questa nuova era, cambiando per sempre le gerarchie mondiali.

(Adnkronos) – C'è un momento in cui è cambiata la storia del confronto Sinner-Djokovic, che scriverà un nuovo capitolo oggi, venerdì 6 giugno, nella semifinale del Roland Garros 2025. Un match che ha rovesciato le gerarchie del tennis mondiale, con nuove consapevolezze dei protagonisti. È datato 25 novembre 2023. Lo scenario è quello della Coppa

