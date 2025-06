Sinner-Djokovic Barbieri guarda il match con una parrucca arancione

Immaginate l’emozione di una semifinale di Roland Garros vissuta con un tocco di colore e allegria: lo chef Bruno Barbieri, da casa, sceglie di indossare una parrucca arancione per sostenere Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Un gesto originale che unisce passione sportiva e creatività, dimostrando come il calcio e la cucina possano incontrarsi in un’esplosione di entusiasmo. E voi, quale modo scegliete per tifare i vostri campioni?

Spettatore da casa della semifinale del Roland Garros, lo chef Bruno Barbieri fa sentire a distanza il suo sostegno a Jannik Sinner vestendo una parrucca arancione in occasione del match dell'azzurro contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Djokovic, Barbieri guarda il match con una parrucca arancione

