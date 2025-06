Sinner-Djokovic al Roland Garros la semifinale in diretta | in palio la finale contro Alcaraz

Non perdere l’emozione della semifinale tra Sinner e Djokovic al Roland Garros 2025: una sfida epica che decide il passaggio in finale contro Alcaraz. Segui la diretta di questa partita mozzafiato, con cronaca live, aggiornamenti e tutte le emozioni di uno dei match più attesi della stagione. Resta con noi per vivere ogni momento di questa battaglia sui campi parigini!

La diretta di Sinner-Djokovic oggi al Roland Garros 2025: in palio la finale del Major di Parigi, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

