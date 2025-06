Sinner batte Djokovic è finale al Roland Garros | lo scambio leggendario

E' il migliore nella storia del tennis, eppure in questa finale Roland Garros 2025, Jannik Sinner ha scritto una pagina indimenticabile. Con coraggio e determinazione, il talentuoso italiano ha superato Djokovic in tre set, regalando al pubblico un match leggendario. Domenica, sfiderà Carlos Alcaraz, continuando a dimostrare che il futuro del tennis è già qui. La racchetta è in mano a chi saprà scrivere il prossimo capitolo di questa grande saga.

Tutti in piedi, questo è il tennis. E questo è Jannik Sinner, che batte in 3 set Novak Djokovic e si prende la finale del Roland Garros 2025: domenica affronterà Carlos Alcaraz, come qualche settimana fa agli Internazionali d'Italia a Roma. Ancora una volta, i due più forti giocatori del mondo uno davanti all'altro. Ma l'onore delle armi va a Nole, quasi commovente e forse ai saluti davanti al pubblico di Parigi. "E' il migliore nella storia del nostro sport, siamo fortunati a vederlo ancora giocare così, è fantastico averlo affrontato qui", lo ringrazia Jannik dal centro del campo, stanco e sudato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner batte Djokovic, è finale al Roland Garros: lo scambio leggendario

In questa notizia si parla di: Sinner Batte Djokovic Finale

Sinner, dopo 3 mesi d’assenza, batte Jesper De Jong 6-4 6-2 e accede agli ottavi - Dopo tre mesi di assenza, Jannik Sinner torna in scena con una prestazione straordinaria agli Internazionali d'Italia 2025.

Sinner vola in finale al Roland Garros dove affronterà Alcaraz. L'azzurro ha battuto Djokovic in semifinale con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6 (7-3 al tie break) LE FOTO #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/06/06/sinner-batte-djokovic-3-0-e-vola-in-fi Partecipa alla discussione

Straordinaria impresa di #Sinner che batte un combattente #Djokovic per 3-0 e approda in finale al #RolandGarros contro lospagnolo #Alcaraz che ha vinto per ritiro su #Musetti. Lieti anche per la nuova finale di doppio di #Errani e #Paolini Partecipa alla discussione

Sinner batte Djokovic 3-0 e vola in finale al Roland Garros FOTO - L'altoatesino trova Alcaraz. Musetti si è ritirato. Paolini-Errani si giocheranno il trofeo nel doppio femminile. Ieri la vittoria azzurra nel misto (ANSA) ... Segnala ansa.it

Roland Garros, Sinner è granitico: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale - Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set, domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz ... msn.com scrive

Jannik Sinner batte Djokovic in tre set e vola in finale a Parigi LE FOTO - L'altoatesino trova Alcaraz. Musetti si è ritirato. Paolini-Errani si giocheranno il trofeo nel doppio femminile (ANSA) ... Scrive ansa.it