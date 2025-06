Sinner batte Djokovic 3-0 in finale al Roland Garros

Jannik Sinner ha scritto una pagina memorabile nel tennis, superando Djokovic in tre set e conquistando la sua prima finale a Parigi. Un risultato che conferma il suo talento e la sua determinazione, aprendo le porte a un'aspirazione ancora più grande: il titolo al Roland Garros 2025. Ora, con il numero uno del mondo prontamente sfidato da Alcaraz, le emozioni sono alle stelle e il futuro si staglia brillante per il campione italiano.

Il numero 1 del mondo sfiderà lo spagnolo Alcaraz per il titolo PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner vola in finale al Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte il 24 volte campione Slam Novak Djokovic e conquista la prima finale a Parigi: 6-4 7-5 7-6(3), dopo tre ore e 16 minuti di gioco, il pu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Djokovic 3-0, in finale al Roland Garros

