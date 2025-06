Sinner asfalta Djokovic e va in finale

Un incredibile traguardo per Jannik Sinner, che elimina Novak Djokovic in tre set e conquista la sua prima finale a Roland Garros. Con una prestazione stellare, il giovane talento italiano dimostra di essere pronto a sfidare i migliori del mondo. Domenica, si prepara a un duello emozionante contro Carlos Alcaraz: chi vincerà questa storica partita?

Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set (6-4, 7-5, 7-6), domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz.

