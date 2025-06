Sinergia tra enti | rinasce l' agro-silvo-pastorale Camaggiore–Pratolungo

La rinascita dell'area agro-silvo-pastorale tra Camaggiore e Pratolungo segna un passo avanti verso uno sviluppo sostenibile e condiviso. Questo intervento di manutenzione straordinaria, frutto di una sinergia tra enti pubblici e comunità locali, dimostra come la collaborazione possa rivitalizzare territori vitali e preservare il patrimonio naturale. Un esempio brillante di come l’unione delle forze possa trasformare le sfide in opportunità di crescita e valorizzazione del territorio.

Un importante intervento di manutenzione straordinaria interesserà la strada agro-silvo-pastorale che da Camaggiore scende verso i monti di Dervio fino a Pratolungo. L'opera rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale tra la Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Sinergia tra enti: rinasce l'agro-silvo-pastorale Camaggiore–Pratolungo

