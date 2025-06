Sinalp e Rete Sociale Attiva Sicilia denunciano l' attuale gestione dei Cantieri sulla A19 Palermo-Catania

trasformato in un'odissea quotidiana, tra code interminabili e rallentamenti continui. Sinalp e Rete Sociale Attiva Sicilia denunciano con fermezza questa gestione inadeguata, chiedendo interventi immediati per ripristinare la sicurezza e la fluidità della viabilità. È ora di agire per ridare serenità a chi si sposta lungo questa fondamentale arteria stradale e garantire un futuro più sicuro e efficiente.

La situazione della viabilità sull'autostrada A19 Palermo-Catania, in particolare nei tratti tra Casteldaccia e Bagheria, ha raggiunto livelli di sopportazione insostenibili, con cantieri ANAS che stanno causando disagi inaccettabili a cittadini e turisti. Percorrere appena 20 chilometri si è.

