Simone Vanni nuovo direttore generale del settore giovanile del Castelnuovo

Simone Vanni torna a casa, questa volta come nuovo direttore generale del settore giovanile del Castelnuovo per la stagione 2025-26. Con un background solido e radicato nel calcio dilettantistico della provincia, Vanni porta con sé passione, esperienza e entusiasmo per guidare giovani talenti dai "Primi calci" all’Under 17. Il suo ritorno segna un nuovo capitolo ricco di speranze e crescita per il club e l’intero settore giovanile.

Simone Vanni (foto) è il nuovo direttore generale per la stagione 2025-’26 del settore giovanile e scuola calcio del Castelnuovo: dai "Primi calci" all’Under 17. Originario di Careggine, per lui si tratta di un ritorno a casa. Lungo il suo curriculum nell’ambito del calcio dilettantistico della provincia, partendo da Pieve Fosciana, Luccasette, Ghiviborgo e Castelnuovo, dove ha svolto il ruolo di direttore sportivo e, negli ultimi tre anni, di direttore sportivo del settore giovanile dell’Academy Porcari. Vanni, come è maturata questa scelta? "Dopo che per motivi logistici avevo deciso di lasciare l’Academy Porcari, diverse società , che ringrazio, mi hanno contattato, tra cui il Castelnuovo che, per me, oltre per un fatto di vicinanza a casa, rappresenta un qualcosa di diverso, in quanto sono molto legato a questi colori". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simone Vanni nuovo direttore generale del settore giovanile del Castelnuovo

