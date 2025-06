Siglato protocollo Mortandello | Montegrotto blindata contro le mafie vigilanza massima sui nuovi investimenti

Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, non usa mezzi termini nel sottolineare l'importanza di questo accordo. Con il nuovo protocollo siglato tra le realtà locali e la città di Padova, si rafforza la lotta contro le mafie e si garantisce una vigilanza rigorosa sui nuovi investimenti. È un passo deciso verso un futuro più sicuro e trasparente per tutta la comunità , perché difendere il territorio significa tutelare il nostro patrimonio più prezioso.

