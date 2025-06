Sicurezza sul lavoro Isi Inail 2024 | presentate 11 464 per 600 mln di contributi

Nel 2024, il Bando Isi dell’Inail si conferma protagonista della sicurezza sul lavoro in Italia, con ben 11.464 richieste di finanziamento e oltre 600 milioni di euro destinati a promuovere ambienti lavorativi più sicuri. Questa cifra record, la più alta delle ultime 15 edizioni, testimonia l’impegno delle imprese nel migliorare la tutela dei propri dipendenti. Un investimento senza precedenti che rafforza la nostra sicurezza collettiva e la competitività del sistema produttivo.

Sono 11.464 le richieste di finanziamento presentate all'Inail da parte di imprese operanti su tutto il territorio nazionale entro la scadenza del 30 maggio, termine ultimo per la registrazione delle domande di accesso ai 600 milioni di euro del Bando Isi 2024, l'importo più alto stanziato dall'Istituto nelle 15 edizioni dell'iniziativa, che dal 2010 ha destinato complessivamente al sistema produttivo italiano più di quattro miliardi a fondo perduto per contribuire al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 600 milioni dell'edizione 2024, quasi 100 in più rispetto al 2023, sono ripartiti per regione e provincia autonoma e suddivisi in cinque assi di finanziamento dedicati alla riduzione dei rischi tecnopatici (asse 1.

