Sicurezza sul lavoro Controllate 72 aziende e deferite 53 persone

La tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente resta una priorità assoluta nella provincia di Lucca. Recenti controlli hanno interessato 72 aziende, deferendo 53 persone, mentre i reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri hanno intensificato vigilanza e interventi in settori chiave come quello forestale. Questi sforzi congiunti dimostrano un impegno concreto nel garantire un ambiente di lavoro e naturale più sicuro per tutti, rafforzando la fiducia nella legalità e nella tutela del territorio.

Anche i reparti speciali dell'Arma dei carabinieri hanno contribuito al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, svolgendo attività di vigilanza e controllo nei comparti specifici. Forestali. In provincia operano, alle dipendenze del Gruppo forestale di Lucca il Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) e le stazioni Forestali di Massa, Fivizzano e Pontremoli. Tali reparti si occupano della tutela del territorio, salvaguardia della flora e della fauna, prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Di particolare importanza l'attività di controllo esercitata nelle cave di marmo, presso le quali sono stati effettuati sopralluoghi anche con altri enti territoriali come l'Arpat e l'Ufficio cave della Regione.

