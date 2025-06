Sicurezza stradale in viale Alberti | Ennesimo incidente grave una zona residenziale sotto assedio dal traffico

Un crescente problema di sicurezza nel cuore della nostra comunità. Viale Alberti, un tempo rifugio di calma e tranquillità, si trasforma in un'area sotto assedio dal traffico intenso e pericoloso. La recente segnalazione di un grave incidente rafforza la necessità di intervenire subito per proteggere residenti e pedoni. È ora di agire con determinazione per riportare la serenità in questa zona storicamente pacifica, perché nessuno dovrebbe vivere con il timore di incidenti ogni giorno.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore residente in viale Alberti, dove giovedì si è verificato un grave incidente stradale. "Sono residente nel quartiere Alberti da oltre 25 anni, si tratta di una zona storicamente tranquilla, a vocazione residenziale, caratterizzata dalla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sicurezza stradale in viale Alberti: "Ennesimo incidente grave, una zona residenziale sotto assedio dal traffico"

In questa notizia si parla di: Alberti Stradale Viale Incidente

Grave incidente in viale Alberti, investito un pedone - Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 5 giugno, in viale Alberti. Secondo le prime informazioni un pedone sarebbe stato investito da un’auto. L’uomo è in gravi condizioni. Sul posto Polizia ... Secondo ravenna24ore.it

Uomo investito da un'auto sulle strisce pedonali: l'incidente in viale Alberti (foto Massimo Argnani) - Da articolo: Investito da un'auto sulle strisce pedonali: uomo trasportato in ospedale in condizioni disperate ... Scrive ravennatoday.it

Pedone investito in viale Alberti: è grave - Anziano di 79 anni ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito in viale Alberti. L’uomo stava attraversando la strada, all’altezza dell’attr ... Scrive ravennawebtv.it

incidente viale alberti