Sicurezza Marcello FdI | Il governo risponde con i fatti | legalità ordine e tutela di chi serve lo Stato

Il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d’Italia sottolinea come il nuovo decreto sicurezza approvato dal governo Meloni sia una risposta decisa alla crescente esigenza di legalità, ordine e tutela di chi serve lo Stato. In un momento cruciale per la sicurezza del Paese, le misure adottate dimostrano che il governo risponde con i fatti, rafforzando il senso di protezione e stabilità per tutti i cittadini italiani.

Il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) interviene dopo l'approvazione in aula del decreto sicurezza: "Il nuovo decreto approvato in questi giorni dal governo guidato da Giorgia Meloni - spiega il consigliere - rappresenta una risposta concreta e coraggiosa a un’esigenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sicurezza, Marcello (FdI): "Il governo risponde con i fatti: legalità, ordine e tutela di chi serve lo Stato”

