Sicurezza idrogeologica | Sensibilizzare tutti e far conoscere il territorio per gestire meglio i rischi

In un territorio come la Toscana, dove le sfide ambientali sono quotidiane, sensibilizzare giovani e cittadini sulla sicurezza idrogeologica diventa fondamentale. Con l’obiettivo di conoscere, rispettare e proteggere il nostro ambiente, Anbi Toscana e i Consorzi di Bonifica promuovono iniziative come il campionato di giornalismo "Cronisti in classe". Un percorso che mira a formare una coscienza collettiva più consapevole e attiva, perché solo insieme possiamo gestire meglio i rischi del territorio.

FIRENZE Sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza idrogeologica, del rispetto dell'ambiente e della consapevolezza rispetto a punti di forza e di debolezza del territorio. Sono le motivazioni che, ormai da anni, hanno spinto Anbi Toscana e i Consorzi di Bonifica della nostra Regione a sostenere il Campionato di Giornalismo "Cronisti in classe" de La Nazione. Ne parliamo con Paolo Masetti, presidente di Anbi Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Informazione e consapevolezza: perchè è importante diffonderli partendo dai ragazzi? "Crediamo da sempre nell'importanza di rinnovare e consolidare il rapporto dei più giovani con i corsi d'acqua e l'ambiente, per contribuire a sviluppare la sensibilità delle nuove generazioni verso i temi del cambiamento climatico, della sostenibilità ambientale, dello stato dei fiumi, stimolandoli a scoprirne il valore e, contemporaneamente, a conoscere il lavoro dei Consorzi di Bonifica, la necessità della manutenzione, il rischio idraulico e idrogeologico e le misure da mettere in atto per contrastarli, così come l'importanza di una risorsa preziosa come l'acqua.

