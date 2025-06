Sicurezza a Bologna un accordo per proteggere i turisti Ecco il vademecum della Questura

Bologna si prepara a diventare una meta ancora più sicura e accogliente, grazie a un nuovo accordo tra la Questura e Bologna Welcome. Questa collaborazione mira a proteggere i visitatori e a garantire un’esperienza indimenticabile senza preoccupazioni. Un passo importante per rafforzare la sicurezza urbana e promuovere il turismo responsabile. Ecco il vademecum della questura, il primo passo per una città più sicura e ospitale.

Bologna, 6 giugno 2025 – Accoglienza e sicurezza, un binomio centrale nell’accordo di collaborazione siglato questa mattina tra la Questura di Bologna e la fondazione Bologna Welcome. Obiettivo: migliorare l’accoglienza turistica sul territorio e promuovere la sicurezza della collettività. Da questa unione di intenti è nato l’accordo che si fonda sullo scambio informativo e sul coordinamento di attività e servizi. "Non c’è solo il pattugliamento delle strade, ma dobbiamo andare incontro alle esigenze di una città che cambia e cresce, anche sotto il profilo turistico. Per mantenere dei livelli adeguati dobbiamo fornire la giusta cornice di sicurezza”, spiega Antonio Sbordone, questore di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, a Bologna un accordo per proteggere i turisti. Ecco il vademecum della Questura

In questa notizia si parla di: Bologna Sicurezza Accordo Questura

Sicurezza, il sopralluogo della commissione parlamentare fa tappa a Bologna - La commissione parlamentare per la sicurezza ha recentemente visitato Bologna, una città che, come molte altre in Italia, affronta sfide significative come la violenza giovanile e il traffico di droga.

Sicurezza, a Bologna un accordo per proteggere i turisti. Ecco il vademecum della Questura - Accordo tra la Polizia e Bologna Welcome per fornire info utili, tradurre opuscoli, formare gli operatori, aiutare nelle denunce. Il presidente Ravaglia: “Benefici per tutti”. Il questore Sbordone: “S ... Lo riporta msn.com

Bologna e sicurezza, il questore: “Servono più agenti ed è giusto utilizzare il taser” - Bologna, 8 maggio 2025 - Una giornata di ... Un'idea da esportare anche in altri quartieri della città". Il Questore e la sicurezza "Da quando sono in polizia – spiega il Questore ... Da ilrestodelcarlino.it

Bologna e sicurezza, il questore: “Servono più agenti ed è giusto utilizzare il taser” - Bologna, 8 maggio 2025 - Una giornata di sport, integrazione e sicurezza. È quella organizzata ... A presentare la giornata, in Questura, il Questore Antonio Sbordone, l'assessore allo Sport ... Riporta msn.com

TRC Bologna Questura di Bologna e Confabitare - agevolazioni sugli affitti agli agenti della Polizia