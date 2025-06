Sicurezza | 4 contro 1 dalla Gruber ma Bocchino gela lo studio | Che c’è di sbagliato nel colpire truffatori borseggiatrici e occupanti di case?

In un dibattito acceso su “Otto e mezzo”, si solleva la questione della sicurezza e dell’efficacia delle misure contro truffatori, borseggiatrici e occupanti abusivi. Mentre la maggioranza sostiene una linea dura, Bocchino gela lo studio, evidenziando i rischi di colpire indiscriminatamente chi delinque. La discussione si infiamma, svelando le sfide e le contraddizioni di un tema delicato e complesso come la sicurezza urbana.

In studio, come al solito, è un quattro contro uno. Lilli Gruber conduce " Otto e mezzo ", ospiti in studio Massimo Giannini, editorialista di " Repubblica " e pasdaran della sinistra, Conchita De Gregorio, recentemente segnalatasi per una volgare intemerata contro la destra e contro Giovanni Donzelli, e in collegamento Andrea Scanz i, del " Fatto ". A difendere le ragioni della destra, in studio, Italo Bocchin o, direttore editoriale del "Secolo d'Italia", chiamato a rispondere alle critiche da coro Nora Orlandi, il celebre 2+2, sul presunto "attacco alla libertà", formulate dai suoi interlocutori rispetto al decreto Sicurezza approvato due giorni fa.