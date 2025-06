Siamo devastati Scoperta choc dopo lo schianto chi era Marzia la 42enne morta nell’incidente

Siamo devastati: la tragica scomparsa di Marzia, 42 anni, in un incidente stradale nella Val Cavallina, ha sconvolto l’intera comunità. La scoperta choc della sua identità ha reso ancora più drammatica la perdita. Un momento di dolore che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla sicurezza sulle nostre strade. Soffia il posto a ricordi indelebili e a un dolore che rimarrà nel cuore di tutti.

Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità della Val Cavallina nella tarda mattinata di giovedì 5 giugno. Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 12 in via Drione, nei pressi della rotatoria che segna l’ingresso al paese, dove una Ford Fiesta si è scontrata violentemente con un camion della Valcavallina Servizi. L’impatto, avvenuto subito dopo una curva, non ha lasciato scampo alla conducente dell’auto. >> “Soffia il posto a Signorini”. Grande Fratello, gossip impazzito: nuova super conduttrice in arrivo I soccorsi si sono attivati immediatamente: sul posto è intervenuta un’ambulanza, affiancata dall’elisoccorso decollato da Bergamo, e le pattuglie della polizia locale e della polizia stradale, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

