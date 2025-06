si vota per il referendum oltre 53mila aventi diritto

Domenica e lunedì, oltre 53.500 imolesi sono chiamati alle urne per il referendum, un momento fondamentale di partecipazione democratica. Con 62 seggi ordinari, tre speciali e due ‘volanti’ nei luoghi di cura, ogni voce potrà essere ascoltata. La vostra scelta può davvero fare la differenza: è il vostro diritto, ma anche il vostro dovere civico. Non lasciatevi sfuggire questa importante occasione!

Saranno 53.545 gli imolesi chiamati alle urne per il referendum di domenica e lunedì. A garantire loro la possibilità di esprimere il proprio voto ci saranno 62 seggi ordinari, dislocati come nelle precedenti tornate elettorali, tre seggi speciali (Casa residenza anziani e Casa Cassiano Tozzoli, istituto Montecatone e ospedale nuovo) e due seggi ‘volanti’ per la raccolta del voto nei luoghi di cura: casa protetta Villa Armonia e Casa residenza anziani Fiorella Baroncini. I numeri parlano di una macchina organizzativa rodata e ben strutturata, composta da 321 persone tra presidenti di seggio, scrutatori e segretari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it