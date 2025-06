Sì vogliamo criminalizzare chi delinque La stoccata della Meloni ai giornalisti di sinistra

Meloni non ha paura di mettere nero su bianco la fermezza dello Stato contro chi delinque, sottolineando che la giustizia deve essere uguale per tutti. La sua posizione chiara e decisa rivela un impegno forte nel difendere l’ordine pubblico e i valori di una società civile. In un mondo in cui la sicurezza è fondamentale, la lotta contro l'impunità resta il pilastro su cui costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

L'accusa di voler portare a giudizio chi commette un reato è stata accolta dal premier: è la base di ogni società civile che voglia mantenere l'ordine, proteggere i cittadini e garantire che le violazioni delle norme abbiano delle conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sì, vogliamo criminalizzare chi delinque". La stoccata della Meloni ai giornalisti di sinistra

In questa notizia si parla di: Vogliamo Criminalizzare Delinque Stoccata

Meloni, 'vogliamo criminalizzare chi delinque,lo confermo' - Giorgia Meloni ribadisce il suo impegno contro la criminalità, respingendo le accuse di alcuni giornalisti di sinistra secondo cui il Decreto Sicurezza avrebbe il fine di criminalizzare i poveri.

Meloni, 'vogliamo criminalizzare chi delinque,lo confermo' - "L'accusa di alcuni giornalisti di sinistra contro il Decreto Sicurezza: 'questo Governo vuole criminalizzare chi delinque'. Confermo". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. (ANSA). (ANSA) ... Scrive ansa.it