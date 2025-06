Si tuffa in un lago ma non riemerge | disperso un giovane in Abruzzo

Un pomeriggio di angoscia a San Demetrio né Vestini, dove un giovane di 19 anni si è immerso nel lago Sinizzo e non è più riemerso. Le ricerche sono in corso tra preoccupazione e speranza, mentre amici e soccorritori uniscono le forze per ritrovare il ragazzo scomparso. La comunità si stringe intorno ai familiari, nella speranza di un lieto fine. Le operazioni continuano senza sosta, alimentate dalla determinazione di riportarlo a casa.

Ore di apprensione a San Demetrio ne' Vestini dove un giovane di 19 anni è disperso dopo essersi immerso nel lago Sinizzo. Come riporta Ansa, il giovane come raccontato da alcuni amici che erano con lui, sarebbe entrato in acqua poco dopo le 13 senza più riemergere. Sul posto si trovano i.

