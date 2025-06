si torna alle urne domenica e lunedì

rivolgersi tempestivamente agli uffici elettorali o ai seggi per richiedere il duplicato. La decisione finale spetta ai cittadini, chiamati a scegliere il futuro di Cernusco in questa cruciale tornata elettorale. Ricorda: ogni voto conta e può fare la differenza nel delineare il volto della tua comunità.

Al primo turno nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta, il nuovo sindaco di Cernusco uscirà dal ballottaggio. In corsa ci sono Paola Colombo (Pd, Avs-Cernusco possibile, Cernusco per tutti) e Claudio Mereghetti (Dimensione Cernusco, Cernusco al Centro, centrodestra). Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Nel caso di smarrimento della scheda elettorale o in quello in cui gli spazi siano esauriti, si può richiederne una nuova all’ufficio elettorale del Comune che sarà aperto per tutto il tempo del voto (tel.029278 – 290216357). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it