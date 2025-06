Si schianta pullman in autostrada | 56 persone a bordo attivata emergenza sanitaria

Un tragico incidente ha sconvolto un tranquillo viaggio in pullman, quando il veicolo si è schiantato sul raccordo autostradale, coinvolgendo 56 persone. L’intera area si è trasformata in un teatro di emergenza, con le parole di paura e il fragore dei vetri infranti che rimarranno impressi nella memoria. Le autorità sono subito intervenute, attivando l’emergenza sanitaria: la battaglia per salvare vite è appena iniziata.

Un viaggio che doveva essere sereno si è trasformato in un incubo quando un pullman carico di passeggeri ha vissuto momenti di terrore sul raccordo autostradale. Le urla e il suono di vetri infranti hanno segnato l'inizio di un'odissea che ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorsi. Lungo l'autostrada, il traffico si è paralizzato mentre i soccorsi si affrettavano a raggiungere il luogo dell'incidente. La corsia è stata chiusa per ore, e il flusso di veicoli ha subito pesanti rallentamenti. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, le autorità sanitarie hanno comunicato che i tre feriti non sono in condizioni critiche.

