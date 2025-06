Si schianta contro un palo della luce | grave un motociclista

Un grave incidente scuote Salerno: un motociclista si schianta contro un palo della luce lungo via Roberto Wenner, provocando sconcerto e preoccupazione tra i cittadini. Panico e apprensione si sono diffusi immediatamente, mentre i soccorsi della Croce Bianca si sono precipitati sul luogo dell’incidente, trasportando il ferito d’urgenza all’ospedale "Ruggi". La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del pilota e sulle cause dell’incidente.

Panico, intorno alle 22 di ieri, in via Roberto Wenner a Salerno, dove un motociclista si è schiantato improvvisamente contro un palo della pubblica illuminazione. I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Si schianta contro un palo della luce: grave un motociclista

