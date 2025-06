Si sblocca il Luna Park | Aprirà domani

Il tanto atteso Luna Park di Vignola si sblocca e aprirà domani, portando divertimento e magia nella città. Nonostante un leggero ritardo rispetto ai piani iniziali, l’amato parco riapre le sue porte e si conferma anche nel 2025, tra via Per Sassuolo e la circonvallazione, nell’area di Coop Alleanza 3.0. La sindaca Emilia Muratori ha firmato l’ordinanza di autorizzazione, mettendo fine a tante discussioni. Esulta…

Alla fine, il Luna park a Vignola ci sarà anche nel 2025, pur con oltre una settimana di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti, e sarà tra via Per Sassuolo e la circonvallazione (ingresso su via Prada), nell’area di proprietà di Coop Alleanza 3.0. Il permesso lo ha dato ieri direttamente la sindaca, Emilia Muratori, con apposita ordinanza, dopo le questioni emerse nei giorni scorsi e le proteste dei giostrai di una settimana fa. Esulta Eros Degli Innocenti, presidente del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, che spiega: "Apriremo sabato (domani, ndr) alle 20. Finalmente abbiamo ottenuto il permesso di continuare anche a Vignola una lunghissima tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it