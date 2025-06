Si rifà il manto delle strade Obiettivo | più sicurezza

Si rifà il manto delle strade per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Dopo l’approvazione avvenuta a febbraio, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria su vie strategiche come Buonarroti e Gerenzano, con un investimento di oltre 480 mila euro. Il piano prevede interventi specifici di ripristino del manto, tra fresatura e nuova posa di asfalto, per rendere le strade più sicure e durevoli. Gli interventi sono mirati a migliorare la qualità della mobilità urbana e la sicurezza di tutti gli utenti.

