Si ribalta col trattorino muore noto ex mobiliere

Un tragico incidente scuote la comunità di Terre Roveresche: Maurizio Pasquini, noto ex mobiliere e stimato cittadino, ha perso la vita in un ribaltamento con il trattorino mentre lavorava nei campi. La scena si è consumata poco prima delle 18 a Piagge, lasciando tutti senza parole. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma il suo ricordo rimarrà vivo tra familiari e amici.

Terre Roveresche (Pesaro e Urbino), 6 giugno 2025 – Tragedia, nel tardo pomeriggio a Piagge di Terre Roveresche. Un uomo di 81 anni, Maurizio Pasquini, ha perso la vita dopo essersi ribaltato col proprio trattorino mentre stava eseguendo dei lavori nei campi dietro alla sua abitazione, posta all’ingresso del paese provenendo lungo la Provinciale Orcianese in direzione monte-mare. L’incidente si è verificato poco prima delle 18. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, anche se sembra che l’uomo, ex mobiliere, molto conosciuto in zona, sarebbe rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo, forse a causa di una manovra sbagliata o di un improvviso sbilanciamento dello stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta col trattorino, muore noto ex mobiliere

