Si perde nei boschi e finisce in mezzo ai rovi | soccorso

Una tranquilla escursione si è trasformata in un’avventura di paura e speranza. Giovedì 5 giugno 2025, un uomo si è smarrito nei boschi di San Colombano Certenoli, in Valfontanabuona, finendo intrappolato tra i rovi a Vignale. Fortunatamente, il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di ritrovare e mettere in salvo l’escursionista, dimostrando ancora una volta come la collaborazione e la prontezza siano fondamentali in situazioni di emergenza.

Nella serata di giovedì 5 giugno 2025 un uomo si è perso nei boschi alle spalle di San Colombano Certenoli, in Valfontanabuona. Mentre si aggirava per i sentieri alla ricerca della via per il ritorno è anche rimasto bloccato in mezzo ai rovi in zona Vignale, senza più riuscire a proseguire in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Si perde nei boschi e finisce in mezzo ai rovi: soccorso

In questa notizia si parla di: Boschi Mezzo Rovi Perde

San Colombano: si perde nel bosco, recuperato dai vigili del fuoco - Questa sera, un uomo che si aggira a nei boschi alle spalle di San Colombano Certenoli, ha perso il sentiero ed ad un tratto, si è trovato bloccato in mezzo ai rovi in zona Vignale , senza riuscire a ... Lo riporta msn.com

Varese - Escursionista si perde nei boschi: il recupero aereo, attaccata alla fune dell'elicottero - Uba donna sola in grande difficoltà nei boschi di Brinzio (Varese), a 900 ... quando il vigile la abbraccia e la porta a bordo del mezzo grazie a una lunga fune. Come scrive repubblica.it

Si perde nei boschi del Crotonese e chiama i Cc, ritrovato - Aveva perso l'orientamento nei boschi lungo la statale 107 Silana-Crotonese nella tarda serata di ieri ed era finito in un dirupo tra i rovi. E' stato ritrovato dopo circa tre ore, in buone ... ansa.it scrive