sì perché si riconosce il legame con l italia

Ahmed Erratma, autotrasportatore, docente di arabo, presidente dell'Associazione Essalam (La Pace), 44 anni, da 24 a Cesena, cittadino con doppia cittadinanza, italiana e marocchina, come e perché voterà? "Voterò sì. Il tema della cittadinanza è centrale in questo momento, soprattutto come opportunità per le seconde generazioni cresciute in Italia e spesso nate qui. La nostra associazione opera per favorire l'integrazione, che avviene anche attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale e politica. La cittadinanza riconosce il legame reale dei cittadini di origine straniera con questa terra.

