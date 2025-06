Si lancia dalla casa in fiamme e muore le amiche | “Il compagno era violento la minacciava”

In un dramma che spezza il cuore, Sueli Leal Barbosa ha scelto di saltare dal quarto piano per sfuggire alle fiamme e alla violenza domestica. La tragica decisione si è consumata in un attimo, lasciando dietro sé un velo di dolore e interrogativi. Il marito, accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso, emerge come figura centrale di questa triste vicenda, alimentata da minacce e violenze. Continua a leggere.

Sueli Leal Barbosa ha perso la vita dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento al quarto piano per sfuggire a un incendio. Il marito, fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e incendio doloso, "era violento, la minacciava": il racconto delle amiche della donna a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

