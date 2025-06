Si lancia dalla casa in fiamme e muore il marito indagato | “Ho buttato una sigaretta sul tappeto per dispetto”

Un dramma che scuote una tranquilla comunità: Michael Pereira, accusato di aver provocato un incendio fatale, spiega il suo gesto come un dispetto innocente, ma l'indagine si fa sempre più complessa. La tragica morte di Sueli Leal Barbosa, che ha deciso di lanciarsi dal quarto piano per sfuggire al fuoco, solleva interrogativi sulla responsabilità e sui limiti delle azioni impulsive. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inquietante.

Michael Pereira è stato fermato per la morte della moglie Sueli Leal Barbosa, che si è buttata dal quarto piano per sfuggire a un incendio sviluppatosi nell'appartamento dove la coppia viveva. L'uomo ha raccontato di aver discusso con la donna e di aver gettato una sigaretta sul tappeto: "Volevo solo farle un dispetto, non pensavo che avrei provocato un incendio", ha detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Tappeto Sigaretta Dispetto Lancia

Sueli Barbosa morta per salvarsi dal rogo, Michael Pereira: «Ho gettato una sigaretta sul tappeto». Perché gli inquirenti non gli credono - Non ha «manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza» e ha modificato ripetutamente «la sua versione» con «menzogne», alterando ... msn.com scrive

Milano, incendio in un appartamento: morta una donna che si era lanciata per sfuggire alle fiamme - Il 45enne: «Volevo fare un dispetto, non pensavo di provocare un incendio o di ucciderla. Lei era una maniaca dell'ordine» ... Da lastampa.it

The Mystery of a Hansom Cab A Gripping Victorian Crime by Fergus Hume