Si lancia dalla casa in fiamme e muore a Milano fermato per omicidio il compagno | avrebbe appiccato il fuoco

Un dramma sfiorato dalla tragedia, in un appartamento di Milano, ha sconvolto tutti. La giovane Sueli Leal Barbosa, bruciata vivo nel tentativo di salvarsi, ha perso la vita dopo essersi lanciata dal quarto piano. Gli inquirenti hanno arrestato il suo compagno con l’accusa di incendio doloso e omicidio volontario aggravato, sospettato di aver appiccato le fiamme. Una vicenda che lascia aperte molte domande e svela un lato oscuro di questa tragica vicenda. Continua a leggere.

È stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno di Sueli Leal Barbosa, la 48enne che la scorsa notte è morta dopo essersi lanciata dal suo appartamento al quarto piano di viale Abruzzi a Milano per tentare di salvarsi dal rogo.

Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una.

