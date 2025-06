Si intrufola in casa dell’ex e la aggredisce | arrestato un 24enne a Catania

Una notte di follia a Catania: un giovane di 24 anni si intrufola nella casa dell'ex, scalando una grondaia e aggredendola con un morso sul viso. La scena sconvolgente si conclude con l'intervento tempestivo della Polizia, che arresta l'aggressore. La donna, vittima di questa brutale intimidazione, ha trovato il coraggio di lanciare l'allarme. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante tutelare la sicurezza e i diritti di ciascuno.

Tentata irruzione notturna finisce con l'intervento della Polizia di Stato. Ha scalato una grondaia per introdursi nell'abitazione della sua ex compagna e aggredirla con un morso sul viso. L'autore del gesto, un giovane di 24 anni, è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento dagli agenti della Polizia di Stato di Catania. L'allarme lanciato dalla vittima. La donna, in preda al panico, ha chiamato il Numero Unico di Emergenza, riuscendo così a far intervenire in pochi minuti una pattuglia della squadra volanti. Gli agenti sono arrivati sul posto trovando la vittima in lacrime e con evidenti segni di aggressione, tra cui una tumefazione alla guancia destra, e hanno bloccato l'uomo mentre ancora la stava strattonando.

