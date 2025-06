Si impossessano dello smartphone di una ragazzina e chiedono 50 euro per restituirlo

Una giovane vittima di estorsione al centro commerciale La Fiumara: due giovani egiziani, rispettivamente di 19 e 22 anni, sono stati denunciati dalla polizia per aver sequestrato lo smartphone di una ragazzina e aver chiesto 50 euro per restituirlo. Un intervento tempestivo e il coraggio della vittima hanno permesso di sventare un’azione criminosa. La scena si è conclusa con l’arresto dei responsabili, dimostrando ancora una volta l’importanza di denunciare ogni minaccia.

Due giovani egiziani di 19 e 22 anni sono stati denunciati dalla polizia perchĂ© accusati di estorsione in concorso. Intorno alle ore 18:30 di mercoledì 4 giugno 2025 le volanti sono intervenute al centro commerciale La Fiumara. Una ragazza ha chiamato il numero di emergenza 112 raccontando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Si impossessano dello smartphone di una ragazzina e chiedono 50 euro per restituirlo

