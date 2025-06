Si fermino le guerre soprattutto vogliamo che finisca questa strage di bambini e di innocenti a Gaza | l’appello di Vasco Rossi al live di Firenze – IL VIDEO

Vasco Rossi, durante il suo intenso concerto a Firenze, ha lanciato un appello appassionato per la pace e la fine delle sofferenze a Gaza. Con voce ferma e cuore aperto, il rocker ha chiesto a tutte le parti di fermare questa strage di innocenti, sottolineando l’importanza di unirsi in un gesto di solidarietà e speranza. Un messaggio che risuona forte: è ora di agire, perché la pace è l’unica via possibile.

Vasco Rossi, ieri giovedì 5 giugno, durante il gran finale del suo concerto a Firenze alla Visarno Arena, davanti a 65mila fan, ha sventolato la bandiera della pace e prima di intonare “Albachiara” ha rivolto alcune parole sulla guerra a Gaza. “Noi siamo per la pace. – ha detto il rocker -. Vorrei dire una cosa, noi vorremmo che sia finita, che la si smetta con la strage degli innocenti a Gaza, noi chiediamo che la finiscano, che la smettano, di fare la guerra, tutte le guerre, ma soprattutto che finisca questa strage di bambini e di innocenti a Gaza “. Già durante il concerto l’arista dice la sua in merito all’intreccio di politica, interessi e guerre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si fermino le guerre, soprattutto vogliamo che finisca questa strage di bambini e di innocenti a Gaza”: l’appello di Vasco Rossi al live di Firenze – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: Gaza Strage Innocenti Fermino

