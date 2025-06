Si ferma all’alt inveisce contro gli agenti Sanzionato e denunciato per violenza e minacce

Un episodio di cronaca che evidenzia come l’aggressività possa aggravare una situazione già complicata. Un automobilista, fermato per una violazione al codice della strada, ha reagito violentemente contro gli agenti durante il ritiro della patente, inveendo e tentando di riappropriarsi del documento. Il suo comportamento ha portato ad una denuncia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, aggiungendosi alle sanzioni amministrative già previste. L’uomo dovrà ora rispondere di queste gravi conseguenze...

Un automobilista è stato fermato per una violazione al codice della strada. Durante il controllo, alla notifica del ritiro della patente ha reagito tentando di riappropriarsi del documento e ha inveito contro gli agenti. Il comportamento aggressivo ha fatto scattare una denuncia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Oltre alla sanzione amministrativa, già prevista per l'infrazione, l'uomo dovrà ora rispondere anche all'autorità giudiziaria. Pochi giorni prima, un altro episodio aveva suscitato allarme: due giovani, dopo aver provocato un incidente stradale con un ferito, erano fuggiti a piedi, e hanno abbandonato il veicolo.

