Si è spento il sorriso di Gloria Gianola la guerriera che ha commosso l' Italia

Il sorriso di Gloria Gianola, eroica guerriera eispirazione per tanti, si è spento lasciando un vuoto profondo nel cuore di Premana e nel mondo della corsa in montagna. A soli 32 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia genetica rara, la sua forza e il suo valore continueranno a vivere nella memoria di tutti. La sua storia ci insegna che il coraggio e la passione possono superare ogni ostacolo, e il suo esempio resterà indelebile nel tempo.

