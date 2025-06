Si chiude un altro anno scolastico il messaggio dell' assessore Toppetti a studenti e personale scolastico

Si chiude un altro anno scolastico a Pescara, un traguardo di impegno, crescita e tante emozioni. L’assessore Topetti rivolge un messaggio speciale a studenti e personale scolastico, ringraziando tutti per l’impegno profuso. È il momento di prendersi una meritata pausa, pronti a ricaricare le energie per nuove sfide. Nel giorno in cui finiscono, il futuro si apre con entusiasmo e speranza, pronti a scrivere nuovi capitoli.

Tempo di vacanze per gli studenti di Pescara: oggi, venerdì 6 giugno, la scuola chiude e si archivia un altro anno scolastico eccetto per chi dovrà ancora faticare qualche settimana per sostenere gli esami di Stato.

