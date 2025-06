Si butta dal 4 piano per scappare da un incendio | fermato per omicidio il compagno di Sueli Barbosa

Una drammatica fuga dall'inferno: un uomo si lancia dal quarto piano nel tentativo di scappare da un incendio doloso, ma viene fermato dalle forze dell'ordine. Michael S. P., brasiliano di 45 anni, è ora accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per il grave episodio che ha sconvolto la comunità . Le indagini, coordinate dalla pm Maura Ripamonti, rivelano un gesto estremo dettato da motivazioni oscure, lasciando tutti senza parole.

Michael S. P., brasiliano di 45 anni e compagno di Sueli Leal Barbosa, è stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato. Per la pm Maura Ripamonti, che coordina le indagini della Squadra Mobile della polizia e dei vigili del fuoco, l'uomo avrebbe appiccato l'incendio.

Incendio a Milano, Sueli Leal Barbosa morta per sfuggire al rogo: «Intrappolata dal compagno». L'uomo fermato per omicidio volontario - Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una. Si legge su ilmessaggero.it

