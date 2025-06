Si avvicina l’Acconto IMU 2025 | in scadenza il 16 giugno Le aliquote e chi paga

L’acconto IMU 2025 si avvicina, con la scadenza fissata per lunedì 16 giugno. Una data cruciale per molti proprietari che devono decidere se pagare in un’unica soluzione o in acconto. Tuttavia, non tutti sono obbligati: la maggior parte dei possessori di prime case è esente dall’imposta grazie alla nuova IMU semplificata, entrata in vigore nel 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontare questa scadenza senza sorprese.

Tra le scadenze fiscali di questo giugno 2025, una delle più importanti è l’ acconto IMU. Ultima chiamata per i proprietari di case è lunedì 16 giugno, data entro cui si può pagare in acconto oppure in soluzione unica. Utile però ricordare che non tutti i cittadini sono chiamati all’adempimento. La maggior parte dei proprietari di prime case non deve preoccuparsi, perché esente dall’imposta. Dal 2025 è in vigore la nuova IMU semplificata ed è obbligatorio il prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. Tutti i Comuni devono caricare la delibera delle aliquote sulla piattaforma predisposta dal MEF entro il 14 ottobre 2025, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Si avvicina l’Acconto IMU 2025: in scadenza il 16 giugno. Le aliquote e chi paga

