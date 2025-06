Si allontana dall’ospedale per tornare dalla famiglia poi scompare | si cerca la 17enne Hajar Lakhal

Una giovane vita in stallo tra speranza e preoccupazione: Hajar Lakhal, 17 anni, scomparsa dopo aver lasciato l'ospedale di Conegliano, ha fatto perdere le sue tracce a pochi giorni da un ritorno temporaneo dalla famiglia. La comunità si mobilita, chiedendo aiuto per ritrovare questa ragazza che potrebbe essere in serio pericolo. Continua a leggere per scoprire come contribuire alla sua ricerca e assicurare il suo ritorno sicuro a casa.

È scomparsa giovedì 5 giugno Hajar Lakhal, una ragazzina di 17 anni allontanatasi dall'ospedale di Conegliano. L'adolescente era tornata a casa dalla famiglia per qualche ora, ma poi ha fatto perdere le sue tracce anche ai genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

